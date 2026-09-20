"La bola negra" de Los Javis arrasa en Toronto y apunta directísima hacia los Oscar

Toronto, Canadá.- "La bola negra", de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, ganó este domingo el premio del público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los galardones más influyentes de la muestra canadiense. La película española, protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes, y que cuenta también en su reparto con Penélope Cruz y Glenn Close, se impuso en la votación de los espectadores de la 51 edición del festival, que concluye este domingo.

"Es una película profundamente personal, pero también lleva un mensaje sobre la importancia y la necesidad de expresar quién eres", señalaron Calvo y Ambrossi en una declaración enviada al festival tras conocerse el premio. "Así que saber que el público ha conectado con ella y la ha hecho suya es el mayor regalo que podíamos recibir. Muchas gracias", añadieron los cineastas españoles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El premio del público de Toronto tiene un peso especial en la carrera hacia los Óscar: desde 2012, todos los ganadores del galardón, salvo uno, han sido posteriormente nominados al Óscar a la mejor película. Entre ellos se encuentran 'Green Book', que ganó el premio del público de TIFF en 2018 y posteriormente el Óscar a la mejor película, y 'Nomadland', vencedora en Toronto en 2020 y que también terminó conquistando la principal estatuilla de la Academia de Hollywood.