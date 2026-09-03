"La bola negra" de "Los Javis" entra entre las favoritas para los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- La película española "La bola negra", dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi (conocidos como "Los Javis") ya se ha metido en las quinielas para los próximos premios Oscar en varias de las principales categorías, según las predicciones de la revista especializada The Hollywood Reporter (THR). El film, que llegará a las pantallas este mes de septiembre, figura entre los cinco favoritos para lograr ser nominada en algunas de las principales categorías: Mejor película (cuarto puesto) y Mejor director (cuarto puesto), además de Mejor película internacional (primer puesto).

En estas categorías podría competir con aclamados directores como Christopher Nolan con su taquillera "La odisea", una de las máximas favoritas en esta quiniela. La revista especializada también ubica entre las favoritas a la película española en las categorías de Mejor guión adaptado (en cuarto puesto), Mejor banda sonora original (sexto puesto) o Mejor reparto (tercer puesto). Igualmente aparece como destacada para las categorías de Mejor fotografía (quinto puesto), Mejor vestuario (tercera), Mejor montaje (cuarta) o Mejor maquillaje (tercer puesto) y Mejor dirección de producción (tercer puesto), además de Mejor sonido (cuarto) y Efectos especiales (tercero). The Hollywood Reporter también destaca entre los cinco favoritos para Mejor actor de reparto al músico Guitarricadelafuente (quinto puesto) por su papel en este film, y también le incluye en las quinielas como compositor de la Mejor canción ,"La nieve" (tercer puesto), en una categoría en la que podría medirse con Taylor Swift o David Byrne. La película, por la que Ambrossi y Calvo recibieron el premio a la Mejor dirección en el pasado Festival de Cannes, es un homenaje al poeta español Federico García Lorca, ya que está basa en la obra homónima del autor.