¿Quién es Urías Lobo, tiktoker acusado de trato degradante contra un niño en Honduras?

Urías Jabín Lobo Montoya es un creador de contenido hondureño conocido por sus videos de humor y situaciones polémicas en redes sociales. Actualmente enfrenta una posible pena por un video en el que habría vulnerado los derechos de un menor de edad.
El tiktoker hondureño Urías Lobo acumula más de 11,000 seguidores en Facebook y más de 19,700 en Instagram.
Lobo ganó notoriedad en redes sociales con videos en los que interpreta personajes y recrea situaciones fuera de lo común.
Los contenidos de Urías Lobo se caracterizan por personajes con rasgos exagerados y situaciones diseñadas para provocar humor y sorpresa.
La polémica que enfrenta comenzó tras la difusión de un video en el que aparece junto al también creador de contenido "Rosel", rapando a un menor de edad.
El video que desató la controversia muestra al menor mientras, según lo denunciado, era rapado a cambio de 500 lempiras.
La difusión de las imágenes generó indignación en redes sociales por la exposición del menor y su aparente incomodidad durante el hecho. Mientras que otros usuarios de redes incluso lo han buscado para repetir la polémica acción.
Tras la viralización del video, la designada presidencial María Antonieta Mejía pidió activar la ruta de protección de derechos de la niñez tras conocer el caso.
María Antonieta Mejía señaló que la vulnerabilidad de un niño no debe convertirse en entretenimiento y pidió proteger su dignidad, condenando publicamente el acto.
Tras el caso, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra Urías Lobo, quien posteriormente fue capturado en Danlí, El Paraíso.
La captura de Urías Lobo marca un nuevo capítulo en su carrera en redes sociales que también ha estado vinculada a otras controversias. El caso que involucra al tiktoker permanece bajo investigación de las autoridades, mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente.