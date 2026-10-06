Florinda Meza cierra la puerta a otro romance: "Soy mujer de un solo amor"

Florinda Meza no tiene planes de buscar pareja. A sus 77 años, la actriz que dio vida a Doña Florinda lo dejó claro ante los reporteros que la abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde respondió sobre su vida sentimental tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños.
“Por razones obvias. Yo soy mujer de un solo amor, no más”, afirmó.
Meza no detalló cuáles son esas razones, pero la frase encaja con lo que ya había expresado en una entrevista anterior, recogida por la revista Quién.
“Sigo enamorada de Roberto Gómez Bolaños, ¿cómo podría enamorarme de alguien más?”, contestó entonces.
El creador de “El Chavo del 8” y “El chapulín colorado” murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, ciudad donde la actriz continúa residiendo.
Su historia juntos arrancó en la década de los setenta, cuando compartían trabajo frente a las cámaras. En esa etapa, él seguía casado con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos, y el vínculo generó polémica entre integrantes del elenco original y familiares del comediante.
Finalmente, Meza y Bolaños contrajeron matrimonio en 2004.
La actriz abordó además las versiones que circularon sobre su estado de salud.
Explicó que acude a un médico especializado en ozonoterapia para tratar dolencias propias de la edad.
“Empiezo por recordarles que soy vieja. Tengo 77 años”, bromeó ante la prensa. “Pues duelen las vértebras, me duele el tendón, eso de escribir, de trabajar mucho con esta mano”, detalló.