Guardia muere apuñalado por otro hombre en una pelea derivada de la ingesta de alcohol

Tegucigalpa, Honduras.- Una pelea causada, supuestamente, por la ingesta de bebidas alcohólicas, dejó como saldo la muerte de un hombre, al oriente de la capital.

El hecho violento se registró alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado -18 de julio- en el sector número dos de la conflictiva colonia Villa Nueva.

El fallecido respondía en vida al nombre de Jhony Antonio Servellón Fúnez, de 32 años de edad, con domicilio en el mismo lugar dónde se produjo su muerte.