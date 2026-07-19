Guardia muere apuñalado por otro hombre en una pelea derivada de la ingesta de alcohol

Tegucigalpa, Honduras.- Una pelea causada, supuestamente, por la ingesta de bebidas alcohólicas, dejó como saldo la muerte de un hombre, al oriente de la capital.
El hecho violento se registró alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado -18 de julio- en el sector número dos de la conflictiva colonia Villa Nueva.
El fallecido respondía en vida al nombre de Jhony Antonio Servellón Fúnez, de 32 años de edad, con domicilio en el mismo lugar dónde se produjo su muerte.
Información que surgió en la escena, señala que el lamentable suceso se dio por una discusión con otra persona que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en una pulpería cercana a la casa de Jhony. Éste fue a comprar al negocio dónde su agresor departía, y cuando Jhony regresaba a su casa, comenzó la pelea.
Ataque brutal
Antes de que Servellón Fúnez entrara a su vivienda, fue atacado a puñaladas por el sujeto con quién inició el altercado sólo unos minutos antes, en la pulpería.
El hombre cayó al suelo, abatido por las múltiples acuchilladas que el atacante le infirió, quedando sobre el bordillo de la cuneta de aguas lluvias, mientras que el victimario salió huyendo del lugar, aún en medio de su borrachera.
Jhony Servellón trabajaba como guardia de seguridad aquí en la capital de la República, y ayer sábado tenía su día libre. Su cuerpo fue retirado la madrugada de este domingo -19 de julio- de la morgue del Ministerio Público (MP).