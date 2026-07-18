Al calor de los tragos mató a su compañero de parranda; el supuesto hechor fue detenido

Intibucá, Honduras.- Un hombre fue capturado por causarle la muerte a su compañero de tragos, en medio de una discusión, mientras ingerían bebidas alcohólicas, en el occidente del país.

La mortal riña tuvo lugar en el barrio Lempira, del municipio de Intibucá, cuando los dos hombres comenzaron una discusión a inmediaciones de una bodega de insumos agrícolas de la zona, la madrugada del 30 de mayo de 2026.

De acuerdo con las investigaciones y la declaración de un testigo protegido, la víctima, de nombre José Olvin Sánchez Domínguez, junto a su victimario, se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando la discusión pasó a un forcejeo.