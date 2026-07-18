Al calor de los tragos mató a su compañero de parranda; el supuesto hechor fue detenido

Intibucá, Honduras.- Un hombre fue capturado por causarle la muerte a su compañero de tragos, en medio de una discusión, mientras ingerían bebidas alcohólicas, en el occidente del país.
La mortal riña tuvo lugar en el barrio Lempira, del municipio de Intibucá, cuando los dos hombres comenzaron una discusión a inmediaciones de una bodega de insumos agrícolas de la zona, la madrugada del 30 de mayo de 2026.
De acuerdo con las investigaciones y la declaración de un testigo protegido, la víctima, de nombre José Olvin Sánchez Domínguez, junto a su victimario, se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando la discusión pasó a un forcejeo.
En ese momento, el sospechoso extrajo un arma blanca tipo puñal, con la que hirió a la víctima en la cabeza a José Olvin, provocando que cayera al suelo. Posteriormente, despojó al ofendido de una cartera que portaba, y escapó del lugar a bordo de una motocicleta, mientras el testigo abandonó la escena por temor a represalias.
Orden de arresto
A raíz del hecho se iniciaron las averiguaciones del caso, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y en atención a una orden de captura emitida el 17 de julio de 2026, por el Juzgado de Letras Primero de Intibucá, le dieron aprehensión al supuesto hechor, por el delito de homicidio.
El arresto se produjo en el mismo barrio Lempira, dónde se dio el crimen. El detenido es Luis Francis Lorenzo Sánchez, de 33 años de edad, de oficio agricultor, originario y residente en la aldea El Pelón, municipio de Yamaranguila, en el departamento de Intibucá.
El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Letras Primero de Intibucá, autoridad que ordenó su captura, a fin de que continúe el proceso legal correspondiente conforme a la legislación hondureña.