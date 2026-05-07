Capturan a “El Cholo” acusado de asesinar a un hombre para robarle en Valle

La detención fue ejecutada por equipos de la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal número 23 (UMI-23), tras varios trabajos de localización y seguimiento desarrollados en la colonia Buena Vista de esa localidad.

Valle, Honduras.- Un hombre señalado de asesinar a otro para robarle dinero fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle.

El sospechoso, de 40 años y conocido con el alias de “El Cholo”, es originario de Nacaome y reside en San Lorenzo, según el informe policial.

Las investigaciones establecen que el crimen ocurrió el 19 de mayo de 2025, cuando la víctima, identificada como Óscar Omar García Canales, compartía con vecinos y amigos dentro de una vivienda.

De acuerdo con las indagaciones, el ahora detenido habría llegado al lugar con la intención de despojar a García Canales de dinero en efectivo; no obstante, durante el asalto presuntamente lo atacó con un cuchillo, provocándole varias heridas mortales.

Tras el homicidio, agentes de investigación comenzaron la recopilación de evidencias y análisis técnicos que permitieron identificar al supuesto responsable del hecho violento.

Con base en los elementos obtenidos durante el proceso investigativo, el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo emitió una orden de captura el 27 de mayo de 2025 por el delito de homicidio.