Indagan crimen de madre de cuatro niños asesinada en Olancho

Olancho, Honduras.- Las autoridades policiales informaron la muerte de Lissien Murillo, de 36 años de edad, luego de que desconocidos la atacaran a balazos en el municipio de Juticalpa.

Según informó la Policía, la mujer llegó malherida al hospital San Francisco, donde, pese al esfuerzo de los médicos, perdió la vida.

Señalaron que desconocían el móvil del crimen, al igual que la identidad de los victimarios.

Familiares dijeron que Murillo era madre de cuatro hijos y que su velorio estaría en la colonia Meneca de Mencía , siempre de Juticalpa.