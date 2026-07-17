Autoridades aún no sancionan al alcalde de Yuscarán, Johny Carrasco, tras escándalo

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades no han ejecutado ninguna acción en contra del alcalde de Yuscarán, El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco, tras el bochornoso incidente que protagonizó al ingerir bebidas alcohólicas y fumar en un salón municipal.
Diferentes sectores han cuestionado el escándalo del edil y han demandado que se le aplique la sanción que en base a ley corresponde, ya que realizó un acto cuya conducta no debe ser la de un funcionario que fue electo por la mayoría del pueblo.
El acto dentro de las instalaciones municipales trascendió a través de un video, el que se viralizó, donde de podía observar al alcalde, junto a un grupo de personas entre ellas un menor de edad, que consumían bebidas embriagantes.
Preocupantemente, en el video uno de los participantes dice abiertamente que: "cada vez que venga una transferencia, se va a robar un millón de pesos. Quien levanta la mano que va a robar un millón de pesos", acto seguido las siete personas, incluido un menor de edad, levantan la mano.
Acto seguido, el promotor de la "iniciativa" dice orgulloso y entre risas "Todos mire. Ahi estamos, por mayoría de votos", cabe mencionar que se desconoce el hilo de la plática entre botellas de cervezas.
A través de una nota aclaratoria, Carrasco, aseguró que asume “con objetividad y responsabilidad lo ocurrido”.
El jefe edilicio afirmó que las otras personas que aparecen en la grabación no son empleados de la Alcaldía ni integran la Corporación Municipal, como se habría señalado en algunas publicaciones.
“Se trata de personas ajenas a esta institución”, manifestó Carrasco en el comunicado divulgado por la Municipalidad de Yuscarán el 15 de julio.
El alcalde solicitó respeto para los regidores y trabajadores municipales, al sostener que ninguno de ellos tiene relación con el hecho mostrado en el video.
Carrasco no negó la autenticidad de la grabación ni detalló las circunstancias en las que fue realizada. En su pronunciamiento se limitó a asumir la responsabilidad y a reiterar su compromiso de continuar trabajando.
En una primera comunicación pidió perdón “al pueblo por haber permitido y participado en ese acto dentro de la casa del pueblo. Sé que no es el lugar correcto de hacerlo y no permitiré que esto se normalice”, expresó.
“Reitero mi compromiso de seguir trabajando y dando la cara al pueblo”, expresó el jefe edilicio en el comunicado.