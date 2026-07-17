Autoridades aún no sancionan al alcalde de Yuscarán, Johny Carrasco, tras escándalo

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades no han ejecutado ninguna acción en contra del alcalde de Yuscarán, El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco, tras el bochornoso incidente que protagonizó al ingerir bebidas alcohólicas y fumar en un salón municipal.

Diferentes sectores han cuestionado el escándalo del edil y han demandado que se le aplique la sanción que en base a ley corresponde, ya que realizó un acto cuya conducta no debe ser la de un funcionario que fue electo por la mayoría del pueblo.

El acto dentro de las instalaciones municipales trascendió a través de un video, el que se viralizó, donde de podía observar al alcalde, junto a un grupo de personas entre ellas un menor de edad, que consumían bebidas embriagantes.

Preocupantemente, en el video uno de los participantes dice abiertamente que: "cada vez que venga una transferencia, se va a robar un millón de pesos. Quien levanta la mano que va a robar un millón de pesos", acto seguido las siete personas, incluido un menor de edad, levantan la mano.

Acto seguido, el promotor de la "iniciativa" dice orgulloso y entre risas "Todos mire. Ahi estamos, por mayoría de votos", cabe mencionar que se desconoce el hilo de la plática entre botellas de cervezas.