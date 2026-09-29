Policía Nacional libera carretera tomada en Cofradía, Cortés, por alza en los combustibles

Cortés, Honduras.- Elementos de la Policía Nacional liberaron este martes 29 de septiembre la carretera tomada por pobladores en el sector de Cofradía, Cortés, quienes mantenían bloqueada la vía en protesta por el incremento en el precio de los combustibles.

La toma de la carretera había provocado interrupciones en el tránsito vehicular, afectando a conductores que utilizan esta importante ruta que comunica al norte del país con la zona occidental de Honduras.

Entre los puntos afectados se reportaron los sectores de Lempira, Brisas del Sur y el desvío antes de llegar a Cofradía, por lo que la interrupción de la circulación afectó a conductores que se movilizaban tanto desde San Pedro Sula hacia el occidente como en sentido contrario.