Policía Nacional libera carretera tomada en Cofradía, Cortés, por alza en los combustibles

Cortés, Honduras.- Elementos de la Policía Nacional liberaron este martes 29 de septiembre la carretera tomada por pobladores en el sector de Cofradía, Cortés, quienes mantenían bloqueada la vía en protesta por el incremento en el precio de los combustibles.
La toma de la carretera había provocado interrupciones en el tránsito vehicular, afectando a conductores que utilizan esta importante ruta que comunica al norte del país con la zona occidental de Honduras.
Entre los puntos afectados se reportaron los sectores de Lempira, Brisas del Sur y el desvío antes de llegar a Cofradía, por lo que la interrupción de la circulación afectó a conductores que se movilizaban tanto desde San Pedro Sula hacia el occidente como en sentido contrario.
Actuación policial
Ante la situación, agentes policiales se desplazaron hasta el punto donde permanecía el bloqueo para realizar el operativo de despeje y restablecer la circulación por la carretera.
Durante la intervención, los uniformados procedieron a retirar los obstáculos que impedían el paso de los vehículos, con lo que la vía quedó nuevamente habilitada para los conductores.
Sin embargo, los pobladores dejaron claro que la protesta no terminaría con la liberación de la carretera, pues manifestaron su intención de continuar con las acciones en rechazo al aumento de los combustibles.
Los manifestantes advirtieron que podrían regresar a las calles pese a la intervención policial, manteniendo así la presión para que sus demandas relacionadas con el precio de los carburantes sean atendidas.
Con la liberación de la carretera, las autoridades buscan garantizar nuevamente el libre tránsito por este tramo de la zona de Cofradía, mientras los pobladores mantienen su posición de rechazo a los incrementos en los combustibles.