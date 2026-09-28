Incendio arrasa con gasolinera de Yamaranguila, en el departamento de Intibucá

Intibucá, Honduras.- Un fuerte incendio se registró la noche de este lunes -28 de septiembre- en una gasolinera ubicada en la entrada al municipio de Yamaranguila, en el departamento de Intibucá, generando alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores de la estación de servicio.
De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas se originaron en las instalaciones de la gasolinera y rápidamente se extendieron por parte de la estructura, generando preocupación debido a la presencia de depósitos de combustible en el lugar.
Ante la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de La Esperanza se desplazaron hasta la zona para realizar las labores de control y evitar que el fuego continuara propagándose dentro de las instalaciones.
La rápida intervención de los bomberos permitió controlar con éxito el incendio estructural y, especialmente, proteger el área donde se encuentran los depósitos de combustible, evitando que las llamas alcanzaran esta zona y que la emergencia pudiera adquirir mayores dimensiones.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas como consecuencia del incendio, por lo que la emergencia únicamente habría dejado daños materiales en las instalaciones de la estación de servicio.
De igual forma, las causas que habrían provocado el incendio no han sido establecidas oficialmente. Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones necesarias para determinar cómo se originó el fuego y establecer las circunstancias en las que ocurrió la emergencia.