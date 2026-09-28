Incendio arrasa con gasolinera de Yamaranguila, en el departamento de Intibucá

Intibucá, Honduras.- Un fuerte incendio se registró la noche de este lunes -28 de septiembre- en una gasolinera ubicada en la entrada al municipio de Yamaranguila, en el departamento de Intibucá, generando alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores de la estación de servicio.

De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas se originaron en las instalaciones de la gasolinera y rápidamente se extendieron por parte de la estructura, generando preocupación debido a la presencia de depósitos de combustible en el lugar.

Ante la emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de La Esperanza se desplazaron hasta la zona para realizar las labores de control y evitar que el fuego continuara propagándose dentro de las instalaciones.