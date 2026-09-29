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Otto Sirgo, el galán que hizo de su familia un asunto privado

El actor mexicano Otto Sirgo, con más de cinco décadas de carrera en televisión, cine y teatro, ha fallecido a los 79 años

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 17:36
Otto Sirgo, el galán que hizo de su familia un asunto privado

Estuvo casado durante casi medio siglo con la actriz Maleni Morales.

 Foto: EFE

Ciudad de México, México.- La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó este martes la muerte de Otto Sirgo, intérprete de telenovelas como "Sortilegio" y "Lazos de amor".

El sindicato difundió un comunicado en redes sociales en el que trasladó su pésame a familiares, amigos y compañeros. "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz", señaló la organización.

Muere Otto Sirgo, recordado actor de "Rosa salvaje" y "Lazos de amor", a los 79 años

Sirgo mantuvo una presencia continuada en la televisión mexicana durante varias décadas y desarrolló también trabajo en el cine y el teatro, donde compartió créditos con otras figuras de la industria.

Su matrimonio con Maleni Morales

En el ámbito personal, el actor contrajo matrimonio en 1974 con la también actriz Maleni Morales. La unión se prolongó hasta noviembre de 2020, cuando ella falleció a causa de complicaciones derivadas de un cáncer. Morales había desarrollado igualmente una trayectoria en producciones televisivas del país.

La pareja procuró mantener su vida privada al margen de la atención mediática. Tras la muerte de su esposa, Sirgo prosiguió con su actividad profesional.

Tres hijos

Otto Sirgo tuvo tres hijos; Cristian, Valerie y Tania. El primero, el mayor, nació antes del matrimonio con Morales, mientras que las otras dos hijas llegaron durante la relación conyugal. Aunque el actor habló en varias ocasiones de su familia, su exposición pública estuvo ligada sobre todo a su labor artística.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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