Es falso que Asfura presentará a Honduras ante la ONU como ejemplo en seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el presidente de la República, Nasry Asfura, participará en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presentar a Honduras ante el mundo como un ejemplo en materia de seguridad.

Sin embargo, la afirmación es falsa. Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones, dijo a EH Verifica que el mandatario no tiene previsto abordar la seguridad de Honduras durante su intervención ante la ONU.

“Asfura participará en la ONU para mostrarle al mundo la seguridad que se vive en Honduras”, dice textualmente una entrada de Facebook que ha sido difundida desde el 20 de septiembre.