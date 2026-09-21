Es falso que Asfura presentará a Honduras ante la ONU como ejemplo en seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el presidente de la República, Nasry Asfura, participará en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presentar a Honduras ante el mundo como un ejemplo en materia de seguridad.
Sin embargo, la afirmación es falsa. Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones, dijo a EH Verifica que el mandatario no tiene previsto abordar la seguridad de Honduras durante su intervención ante la ONU.
“Asfura participará en la ONU para mostrarle al mundo la seguridad que se vive en Honduras”, dice textualmente una entrada de Facebook que ha sido difundida desde el 20 de septiembre.
En el marco del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Nasry Asura llevará el 22 de septiembre a Nueva York la situación que atraviesa el país por los efectos del cambio climático, con especial énfasis en la sequía que afecta a decenas de municipios, explicaron fuentes del Gobierno.
Cambio climático
Es falso que el presidente Nasry Asfura hablará ante la Asamblea General de la ONU sobre Honduras como un buen ejemplo en materia de seguridad.
Una búsqueda realizada por EH Verifica no encontró información que respalde la afirmación difundida por usuarios en redes sociales.
Por el contrario, LA PRENSA informó que el discurso de Asfura durante el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU se centrará en los efectos del cambio climático en Honduras.
Héctor Ordóñez, secretario de Comunicaciones, confirmó a EH Verifica que esa será la temática que abordará el presidente ante la ONU y descartó que la situación de seguridad de Honduras forme parte de su intervención.
Además, María Antonieta Mejía, designada presidencial, explicó en una reciente entrevista que la visita permitirá al mandatario exponer las acciones que desarrolla su administración y los efectos de las condiciones climáticas sobre la población y la producción agrícola.
Por tanto, la evidencia consultada por EH Verifica no respalda la afirmación de que Asfura hablará ante la Asamblea General de la ONU sobre Honduras como un buen ejemplo en materia de seguridad.