El horóscopo de hoy pone a prueba el amor de Tauro y Acuario

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras algunos signos sienten que el peso de las obligaciones finalmente se afloja, otros deberán enfrentar preguntas que llevaban tiempo postergando, sobre todo en el terreno afectivo.

La jornada trae también un llamado a la moderación. El dinero, la salud y las relaciones familiares aparecen como protagonistas de este tránsito astral, recordando que el equilibrio, más que la intensidad, será la clave para aprovechar lo que viene.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los asuntos laborales dejarán de agobiarte y tendrás más tiempo libre para pensar y hacer tus cosas, en las próximas vacaciones, los estudios que quieres llevar a cabo o simplemente en disponer de tiempo para leer.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Vas a disfrutar mucho planificando este fin de semana en compañía de la familia y de los amigos. Se adivina cierta confusión en tus emociones hacia la persona amada. Clarifica tu mente y aclara la situación de una vez por todas. Te quedarás muy bien.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La buena compañía y la diversión llegarán hoy sin problemas si consigues sacar a flote lo más alegre de ti mismo, deja a un lado tus problemas y sé atractivo para los demás, que todo el mundo tiene sus propias preocupaciones.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Hoy puede ser un día ideal, por qué no, para intensificar las relaciones de pareja, que necesitan de un punto de imaginación e incluso de locura. Vivirás momentos de gran pasión si consigues sorprender a tu pareja.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tu necesidad de amor es más acuciante que nunca, ahora que se acerca el fin de semana. Si no tienes pareja, es posible que encuentres una vía de escape en ese sentido. En cuestión de dinero, tal vez tengas que recurrir a un préstamo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Te preocupas como siempre más de la cuenta, sobre todo con la economía del hogar. Sueles resolver los imprevistos con facilidad, así que no malgastes tu precioso ocio en darle vueltas a la cabeza sin razón.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Comenzarás a ver la luz al final del túnel tras una mala racha personal de varias semanas. Pequeñas señales te alertarán de que vuelves por donde solías. Te ocuparás más de ti mismo y abandonarás la dejadez que te ha marcado últimamente.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás que ponerte al día físicamente si quieres seguir manteniendo la apostura que te da aplomo para tus asuntos más personales. Una alimentación adecuada y una tabla de ejercicios diarios te ayudarán a mantener el ritmo.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu relación de pareja marcha de maravilla; continua mimando cada pequeño detalle porque es la fórmula que funciona en el amor. El trabajo te empieza a aburrir, busca algo diferente y acorde a tus peculiaridades, luego no te quejes.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Vuelves a establecer contacto con alguien que está lejos, tal vez por propia voluntad; lo cierto es que ahora puedes plantearte incluso cambiar tus planes para atenderlo. Piensa bien si su llamado no es interesado.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu vida amorosa será muy intensa y por consiguiente aumentarán tus impulsos sexuales. Como la moderación no es lo tuyo, al menos se precavido en la medida de lo posible. Si estás buscando un piso, es un buen momento para ser optimista.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tienes todo un fin de semana para meditar con tranquilidad hacia dónde pretendes llegar en tu actual trabajo, pero en lo sentimental, aunque no las tengas todas contigo, te conviene la estabilidad. No abras más frentes de los que puedas abarcar.