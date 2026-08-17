Amor, trabajo y dinero: esto dicen los astros para los 12 signos del zodiaco

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 17 de agosto, los astros marcan diferentes caminos para cada signo del zodiaco.

Mientras algunos encontrarán nuevas oportunidades laborales o financieras, otros deberán prestar atención al amor, la salud y sus relaciones personales.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si estás de vacaciones, pasarás más tiempo junto a alguien con un gran ascendiente sobre ti: tu padre, tu madre, o alguna otra persona de tu entorno cercano, a la que te une una gran confianza. Será una influencia muy positiva para los próximos días.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Puede que haya llegado el momento de ponerte a hacer ese ejercicio físico que siempre has deseado, pero no te has atrevido a comenzar. El clima y las circunstancias personales harán que ahora no tengas ninguna excusa.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Inicias semana con planteamientos muy positivos y seguro que vas a ser más productivo en el trabajo y mejor persona en tu día a día. Si persisten esas dolencias físicas no dudes en consultar con un especialista; vigila al máximo tu dieta.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). No escatimes esfuerzos en el terreno laboral y mantente alerta a las nuevas circunstancias que podrían hacer variar tu situación. Inquietud intelectual que podrías desarrollar realizando los hobbies que más te interesan.

LEO (23 julio - 22 agosto). Aunque nunca le hayas visto interés al mundo de los negocios, puede que recibas alguna propuesta que valorará tu habilidad para determinadas materias y que se podría vender muy bien. Puede ser una buena salida para tu futuro.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy tendrás la oportunidad de conocer a gente nueva entre la que observar nuevas posibilidades. El amor se convierte en el eje central de todos tus movimientos y en función del mismo dirigirás tus pasos.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Esperas que alguien de tu entorno laboral dé un paso hacia ti. Si ocurriera, intenta corresponder con mesura; hace mucho tiempo que lo sabes. Encontrarás solución a tus problemas familiares según avance la semana, ten paciencia

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las actitudes tímidas e introvertidas no te ayudarán a solventar los malentendidos con personas que no son de tu agrado en el trabajo o desempeño habitual. Es hora de plantarles cara, tienes mucho que ganar.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Hoy la parte más encantadora de tu persona sale a la luz; te mostrarás amigable y tranquilo. La buena educación será importante en el tipo de eventos en el que puedes hoy moverte, el saber escuchar y aprender lo que uno tiene que decir, también.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Puedes entrar en un pequeño bache relacionado con el trabajo, pero tendrás la ayuda de los compañeros, aunque no se la hayas pedido. No seas arrogante y acepta esa mano que te tienden, porque tendrás alivio inmediato para tus problemas.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). No debes entrar en enfrentamientos dialécticos en el trabajo; aunque las cosas no van bien para todos, tú no te puedes quejar. Hay muchas posibilidades de emprender negocios que salven tu situación financiera. No apuestes por los juegos de azar.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Necesitarás algunos estímulos para arrancar con interés esta semana. Estudies o trabajes, tendrás que sobreponerte a la desidia y busca el porqué tan repentino en algo que hace no tanto tiempo te entusiasmaba. Se avecina un viaje muy conveniente para ti.