Asunción, Paraguay.- Ricardo Preda del Puerto, abogado del expresidente paraguayo Santiago Peña, denunció este sábado 21 de noviembre ante un juzgado que han empeorado las condiciones de reclusión del político en la cárcel militar donde cumple prisión preventiva, en el marco de la investigación por la intervención de Ueno bank. En un escrito presentado ante un Juzgado Penal de Garantías, Preda aseguró que, según un informe del Servicio de Justicia Militar, Peña "solo tiene cuatro horas al día fuera de su celda, con lo cual ha empeorado su condición anterior de reclusión". En un escrito presentado ante un juzgado penal de garantías, Preda aseguró que, según un informe del Servicio de Justicia Militar del pasado 18 de noviembre, Peña "solo tiene cuatro horas al día fuera de su celda, con lo cual ha empeorado su condición anterior de reclusión".

Peña fue trasladado el lunes a la cárcel de Viñas Cué, en Asunción, por orden del juez penal de garantías Osmar Legal, tras las denuncias de presuntos privilegios concedidos al exmandatario. Hasta entonces permanecía en el Regimiento Escolta Presidencial, la unidad militar a la que fue llevado el 6 de noviembre, horas después de su destitución. El abogado indicó, según el documento difundido por medios locales, que "las condiciones del lugar donde anteriormente se encontraba eran mejores que la actual" y afirmó que "sin ningún motivo, al menos legal, el juzgado empeoró la situación" del expresidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por otro lado, Preda cuestionó que el juzgado que ordenó el traslado de Peña a la cárcel militar de Viñas Cué no explicó "la motivación de la decisión". En ese sentido, el letrado solicitó que se "tome las medidas urgentes para cesar la arbitrariedad señalada y el daño a la integridad psíquica del procesado".

El cambio del lugar de reclusión ocurrió luego de que medios locales informaron que la celda de Peña en el Regimiento Escolta Presidencial estaba equipada con una amplia cama, aire acondicionado y un placard, y que se modificó una sala de reuniones para ubicar un gimnasio en el que el expresidente pudiera ejercitarse. Peña quedó envuelto en el escándalo por la intervención de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas. Además de haber sido destituido por el Senado en un juicio político, el exmandatario afronta una investigación penal, en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.