Asunción, Paraguay.- El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado este lunes a una cárcel militar donde cumplirá prisión preventiva en una habitación sin los "privilegios" denunciados en el regimiento en el que permanecía por el caso Ueno bank, y que le costaron el puesto al coronel a cargo de esa unidad. Peña, que este lunes cumplió 48 años, vivió una amarga celebración en medio de su publicitado traslado hasta Viñas Cué, una prisión dentro de una base ubicada en Asunción, la capital del país, y donde fue recibido esposado, con chaleco antibalas y un casco, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El nuevo episodio hace parte del escándalo que desató en Paraguay la intervención de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y que llegó a controlar durante la gestión de Peña fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

Destitución

En un sorpresivo anuncio, el actual gobernante, Pedro Alliana, dijo, durante su primer mensaje al país desde que juró al cargo el pasado 6 de noviembre, que había dado la orden al ministro de Defensa, Óscar González, de destituir al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Daiub. Hasta esa instalación había sido trasladado Peña horas después de su destitución luego de ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones" por el Senado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, este lunes saltaron denuncias sobre los presuntos privilegios de los que disfrutó durante su reclusión. El diario local ABC Color publicó que la celda de Peña en el regimiento estaba equipada con una amplia cama, aire acondicionado y un armario. Además, se denunció la modificación de una sala de reuniones para ubicar un gimnasio y que el expresidente pudiera ejercitarse, así como la instalación de una pequeña oficina.

Nuevas condiciones

Pero tras "el inmediato traslado" ordenado por el juez penal de garantías Osmar Legal, las condiciones del exmandatario, quien llegó vestido con una camisa blanca y un pantalón azul, un atuendo que solía llevar en sus jornadas de trabajo cuando ejercía la Presidencia, cambiaron. El exgobernante sí podrá ejercitarse en una cancha de usos múltiples dos veces al día, dijo a periodistas el presidente de la Suprema Corte Militar, el general Nicolás Narváez. "El lugar es el mismo para todos, placar, cama, silla, baño, mesa. Sin aire (acondicionado), con ventilador", apuntó Narváez sobre el equipamiento de la celda del exmandatario. Asimismo, explicó que este podrá solicitar modificaciones a su sitio de reclusión ante el juzgado que lleva su causa, y que podrá estar en "libre comunicación" con sus abogados. También indicó que Peña llevaba una maleta con "ropas normales" y no poseía equipos de comunicación, como teléfonos o computadores.

"Merecemos saber la verdad"