Santiago Peña queda detenido en su domicilio tras ser destituido en Paraguay

Asunción, Paraguay.- La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes 6 de noviembre que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, "ya se encuentra oficialmente detenido" en su domicilio, tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank.

"Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio", dijo a periodistas un oficial de la Policía a las afueras de la residencia de Peña.

El auto de arresto pide garantizar la detención domiciliaria de Peña "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de la capital Asunción.

"Se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición", dijo a periodistas Silvia González, una de las fiscales del caso.