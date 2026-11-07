Al menos 22 civiles muertos, entre ellos mujeres y niños, en ataque al este de Saná

"Según los informes preliminares, el ataque causó la muerte de 22 civiles, en su mayoría mujeres y niños, y dejó 30 heridos. Se prevé que el número de víctimas aumente. Además, un camarógrafo de la cadena de televisión Al Masirah (controlada por los hutíes) resultó herido mientras desempeñaba sus funciones profesionales", dijo el Ministerio de Salud y Medio Ambiente hutí en un comunicado.

Saná.- Al menos 22 civiles murieron este sábado, en su mayoría mujeres y niños, y 30 resultaron heridos en un ataque al este de Saná , informó el gobierno de facto de los rebeldes hutíes, que atribuyó esta acción a Arabia Saudí, que capitanea una coalición militar en contra de los insurgentes.

El ataque tuvo lugar en la aldea de Al Shariya, en el distrito de Bani Hashish, al este de la capital, Saná, que destruyó cinco viviendas habitadas por civiles, según el departamento.

El portavoz del grupo hutí, Mohamed Abdulsalam, aseguró en su cuenta de X que Arabia Saudí "continúa atacando a civiles en mercados y aldeas".

Hasta el momento, ni Arabia Saudí ni el Gobierno yemení reconocido internacionalmente han reaccionado ante esta información.

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Ayer viernes, otro ataque causó la muerte de 30 personas después de que un mercado en la provincia yemení de Taiz, en el suroeste del Yemen, fuera blanco del bombardeo.

Los hutíes culparon a la coalición militar liderada por Riad de cometer esta acción, mientras que el portavoz militar del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Majid al Nuzaili, acusó a los insurgentes de lanzar este bombardeo en una zona disputada entre ambas partes.