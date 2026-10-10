Al menos 12 muertos y 309 heridos tras ataque al aeropuerto de Riad

El Cairo, Egipto.- Las autoridades saudíes anunciaron que 12 personas murieron, entre ellas 4 saudíes y un estadounidense, y otras 309 resultaron heridas, algunas de ellas graves, en el ataque con misiles de este sábado 10 de octubre contra las instalaciones del aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, atribuido a los insurgentes chiíes hutíes del Yemen.

"Respecto al brutal ataque que tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad en la tarde del 10 de octubre, la agresión causó la muerte de 12 personas, entre ellas 4 ciudadanos saudíes", dijo la Autoridad General de Aviación en un comunicado.

Indicó que el resto de las víctimas mortales son "residentes; 2 de nacionalidad bangladesí, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés".

También afirmó que el ataque "provocó heridas a 309 personas, quienes reciben la atención médica necesaria en varios hospitales, algunas de ellas en estado crítico", así como "daños materiales que actualmente están siendo evaluados".

La autoridad oficial saudí no dijo, sin embargo, cuándo serán reanudadas las operaciones en el aeropuerto, que fueron suspendidas "temporalmente".

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Sin embargo, había afirmado en un primer comunicado que la suspensión de las operaciones continuará "hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes".