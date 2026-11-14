Detienen a tres exdirectores del Banco Central del Paraguay por caso Ueno bank

Asunción, Paraguay.-Tres exdirectores del Banco Central del Paraguay (BCP) fueron detenidos este viernes a raíz del caso de Ueno bank, por cuya intervención fue destituido el ahora expresidente Santiago Peña y renunció el titular de esa institución, Carlos Carvallo, informó el Ministerio Público. Se trata de Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes dimitieron en medio del escándalo por el proceso de resolución emprendido contra Ueno. Caballero y Mora fueron arrestados en procedimientos de registro ordenados de forma simultánea por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción en sus respectivas viviendas en Asunción, la capital del país, y en la vecina ciudad de Luque. González, quien fue procurador general de la República, se presentó junto a su abogado a una comisaría de la capital paraguaya, tras no ser hallado por los fiscales en su casa.

La intervención de Ueno bank fue comunicada por el BCP el pasado 3 de noviembre tras constatarse "una insuficiencia" en el índice de solvencia de la entidad por debajo del 50 % del mínimo requerido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al anunciar la medida, Carvallo presentó su renuncia, que formalizó horas después, y en su lugar fue designada de forma interina Caballero, quien dejó su puesto el pasado 10 de noviembre. Mora comunicó su renuncia este 11 de noviembre, mientras que González dimitió el pasado día 4. Los exdirectivos son requeridos para que rindan una "declaración indagatoria", según la resolución fiscal publicada por el diario ABC Color.

El documento, que enmarca los operativos dentro de la investigación contra Peña y Carvallo, indica que los exfuncionarios "habrían incurrido en la comisión de hechos punibles de 'lesión de confianza'". La resolución añade que "tuvieron conocimiento directo y temprano de la crítica situación institucional y de solvencia de Ueno Bank S.A., constando ya desde diciembre de 2025 y febrero de 2026 en el seno del Directorio las alertas sobre el incumplimiento de los compromisos asumidos en el plan de factibilidad de 2024". Tras concluir los procedimientos, los fiscales dijeron a periodistas que hallaron, entre otros, documentos relacionados con el BCP y equipos electrónicos. En el caso de Caballero, según la fiscal Ruth Benítez, se encontraron Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) de Ueno bank. Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera la intervención de Ueno, un banco que contaba con 2,94 millones de clientes, según su página web, y en el que distintas entidades públicas depositaron millonarios fondos durante la gestión del exmandatario.