EE UU registra diez muertes por sarampión en 2026 durante repunte de más de 5,400 casos

Washington, Estados Unidos.-Autoridades de Pensilvania y Wisconsin reportaron dos nuevas muertes vinculadas al sarampión, que elevan a diez los fallecimientos por esa causa en EE. UU. durante 2026, en medio de un repunte que supera los 5.400 casos confirmados y ante la amenaza de perder la condición de nación que ha eliminado la enfermedad. El Departamento de Salud de Pensilvania notificó este viernes que una persona sin vacunar se convirtió en la séptima víctima mortal del virus en ese territorio, que registra 1.542 casos en lo que va de año. Los responsables sanitarios de Wisconsin informaron sobre el fallecimiento de un menor, el segundo vinculado al sarampión en ese estado, que ya había reportado a inicios de noviembre otra muerte infantil, la primera por esta causa desde 1990.

A las siete muertes en Pensilvania y las dos en Wisconsin se une un fallecimiento en Nueva York, también el primero en más de treinta años. Este total de diez muertes supera las seis del recuento federal provisional publicado este viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), sujeto a otras revisiones adicionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las cifras de los CDC registran en lo que va de año 5.412 casos de sarampión en 47 territorios del país, más del doble de los 2.289 reportados en 2025 y el mayor número desde el pico de 9.643 casos de 1991. En comparación, entre el 2000 y 2024 Estados Unidos reportaba un promedio de 180 casos anuales de la enfermedad.