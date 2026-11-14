Cae en México estadounidense buscado por abuso infantil; operó en Honduras

Un ciudadano estadounidense de 45 años, identificado como Adalberto Rodríguez y conocido con el alias de "El Chucky 69", fue capturado en el municipio de Tequila, estado de Jalisco, México, tras permanecer prófugo de la justicia estadounidense desde 2017.
Rodríguez fue condenado en ausencia a 50 años de prisión en Arizona, Estados Unidos, por liderar una organización dedicada a la explotación sexual de menores de edad y la producción de material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, el hombre presuntamente encabezaba una estructura criminal con operaciones en México, Estados Unidos, Haití, Honduras, Colombia y Canadá.
La inclusión de Honduras entre los países mencionados en las pesquisas apunta al posible alcance internacional de esta organización, aunque las autoridades no han detallado las actividades específicas que habría desarrollado en territorio hondureño.
La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre autoridades policiales de Jalisco y el Servicio de Marshals de Estados Unidos.
Según la información divulgada, el sospechoso fue ubicado en la colonia Texcalame, en el municipio de Tequila, mediante labores de inteligencia, apoyo de drones y participación de la Policía Cibernética de Jalisco.
Tras su detención, Rodríguez fue puesto a disposición de las autoridades migratorias y posteriormente trasladado al aeropuerto de Guadalajara para su entrega a la justicia estadounidense.
El hombre permanecía prófugo desde 2017, cuando comenzó a ser buscado por las autoridades de Estados Unidos por su vinculación con delitos de explotación sexual infantil.
La condena de 50 años de prisión fue dictada en Arizona por su presunto liderazgo en la estructura criminal, cuyas actividades habrían trascendido las fronteras estadounidenses.
Las autoridades deberán continuar con los procedimientos correspondientes para que responda ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.