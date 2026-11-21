Puerto Príncipe, Haití.- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó este viernes "sus más sinceras y sentidas condolencias" al Gobierno de El Salvador por la explosión en la que murieron tres de sus militares en Puerto Príncipe al manipular explosivos y dijo que ese incidente muestra los riesgos a los que están expuestas esas misiones. La Fuerza Armada de El Salvador informó este viernes de la muerte de dos soldados tras una detonación, que dejó otros dos heridos, y esta noche anunció la muerte de uno de los lesionados, lo que eleva a tres el número de fallecidos.

"El Gobierno de la República de Haití ha recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de dos ciudadanos salvadoreños, miembros del contingente desplegado en Haití, así como de las heridas sufridas por otros dos de sus compatriotas, a raíz de una explosión ocurrida en uno de los campamentos mientras manipulaban material explosivo", señaló la oficina del primer ministro en un comunicado antes de que se conociera la muerte de un tercero.

Las víctimas hacían parte del contingente de más de 2,000 soldados enviados hace un mes a Haití por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para ayudar en la búsqueda de cuatro militares de su país, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en innglés) que están desparecidos desde el 18 de octubre cuando fueron emboscados por bandas armadas en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. "Este trágico suceso pone de relieve los riesgos a los que están expuestos los hombres y mujeres que participan en misiones sobre el terreno, así como el valor, la entrega y el sentido del deber que demuestran en el cumplimiento de sus responsabilidades", agregó el mensaje. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Gobierno haitiano reafirmó "su solidaridad fraterna" con El Salvador y con las familias "que enfrentan la trágica pérdida de sus seres queridos".