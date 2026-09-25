  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

El Salvador honra a Francisco Morazán con un mausoleo promovido por Bukele

Los restos del prócer hondureño Francisco Morazán, que se encontraban en un reconocido cementerio de El Salvador, se exhiben desde el jueves en un mausoleo impulsado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, situado en el remodelado centro histórico de la capital.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 13:25
El Heraldo Videos