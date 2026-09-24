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Huracán Polo azota la costa del Pacífico mexicano con lluvias e inundaciones

El poderoso huracán Polo, que llegó a alcanzar la categoría 5, mantiene en alerta a varios estados de la costa del Pacífico mexicano por el riesgo de inundaciones, marejadas y deslizamientos de tierra. Este video fue narrado con IA.Reuters

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 14:09
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