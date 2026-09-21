  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Incendio forestal alcanza un santuario de vida silvestre en Colombia

Un incendio forestal que ya ha afectado unas 100 hectáreas avanzó el domingo (20 de septiembre) sobre una importante área protegida en Villa de Leyva, Colombia. Las autoridades investigan la sospecha de que el fuego haya sido provocado.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 17:09
El Heraldo Videos