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‘El poder de las madres’: mujeres combaten las llamas en Borneo

La isla indonesia enfrenta los peores incendios forestales en más de una década. En medio del humo y las cenizas, un grupo de tareas poco común se ha formado en el lugar. Este video fue narrado con IA.Reuters

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 15:23
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