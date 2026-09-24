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Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de "gran reunión" el encuentro que mantuvo en la Casa Blanca con su homólogo chino, Xi Jinping, en un contexto de tensiones entre Washington y Pekín.EFE

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 17:09
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