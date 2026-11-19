Haití,-Al menos 34 presuntos miembros de una banda armada murieron en una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en la localidad de Martissant, en el sur de Puerto Príncipe, informó este jueves esa institución. "Operación en Martissant: 34 bandidos abatidos en un refugio de Ti Lapli", señaló la Policía en sus redes sociales, junto con un video del operativo en el que se ven tres vehículos blindados entrando en la zona, seguidos de una explosión en una casa, al parecer atacada desde un dron. Ti Lapli es el alias de Renel Destina, líder de la banda de Grand Ravine, compuesta por unos 300 miembros y aliada de la coalición G-Pep, que ha participado "en diversas acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití", según la ONU.

Según la información, en la operación también participó la llamada Task Force, como el Gobierno denomina a Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense, que presta sus servicios a las autoridades haitianas. Algunos medios señalan que en la operación al parecer también intervienen soldados salvadoreños del contingente enviado por el presidente de ese país, Nayib Bukele, que tras recuperar el control de la comisaría de Portail Léogâne y de la central de la Electricidad de Haití (EDH), en la misma zona, buscan liberar una carretera que conduce de Martissant a Leclerc. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El número de presuntos delincuentes muertos en Martissant puede aumentar porque la operación, que comenzó en la mañana de este jueves, sigue en curso, según las autoridades. Ti Lapli y su banda, objetivos de esta operación, han cometido "delitos graves, entre ellos asesinato, violación, robo a mano armada, destrucción de bienes, secuestro extorsivo, robo de vehículos, asalto a camiones y sustracción de mercancías, así como actos de despojo", según un informe de la ONU.