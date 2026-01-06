Incautan cargamento de droga en punto de control de Satuyé

La acción policial permitió descubrir 120 paquetes de presunta marihuana oculta en un vehículo que circulaba por la zona, lo que derivó en la captura inmediata de dos personas que se desplazaban en la unidad, entre ellas el conductor y un acompañante que cumplía labores de apoyo al traslado del ilícito.

Colón, Honduras.- Un cargamento de droga fue interceptado por agentes de la Policía Nacional durante un operativo efectuado la mañana de este martes 6 de enero en la posta de control ubicada en Satuyé, en la salida hacia el departamento de Colón.

De acuerdo con información proporcionada por el comisionado Samir Rodríguez, jefe policial de Atlántida, el estupefaciente habría sido movilizado desde Colón con rumbo a la ciudad de San Pedro Sula, una de las principales rutas utilizadas por estructuras dedicadas al narcotráfico.

“El acompañante fungía como 'bandera', alertando sobre los puntos de control”, detalló el funcionario, al confirmar que el operativo se ejecutó como parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico de drogas en la región atlántica.

Los sospechosos, junto a la evidencia decomisada, fueron remitidos a la Fiscalía de turno para continuar con el proceso legal correspondiente. Además, las autoridades aseguraron un vehículo tipo paila marca Chevrolet y una motocicleta que habrían sido utilizadas para facilitar el transporte del cargamento ilícito.