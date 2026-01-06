Matan a pescador en laguna del sector de Cedeño, Marcovia

Tegucigalpa, Honduras.- Un pescador identificado como Omar Neptalí Hernández Laínez, de 26 años de edad, fue asesinado por personas desconocidas y lo lanzaron a una laguna en un sector de Cedeño del municipio de Marcovia, Choluteca.

Informes preliminares de la Policía indican que la víctima fue interceptada por los criminales, quienes le quitaron la vida al asfixiarlo con un neumático que le colocaron en el cuello y luego lo lanzaron a la laguna.