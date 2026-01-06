  1. Inicio
Matan a pescador en laguna del sector de Cedeño, Marcovia

Las autoridades iniciaron las pesquisas para determinar las causas y responsables del crimen

Las autoridades iniciaron las pesquisas para determinar las causas y responsables del crimen.

 Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Un pescador identificado como Omar Neptalí Hernández Laínez, de 26 años de edad, fue asesinado por personas desconocidas y lo lanzaron a una laguna en un sector de Cedeño del municipio de Marcovia, Choluteca.

Informes preliminares de la Policía indican que la víctima fue interceptada por los criminales, quienes le quitaron la vida al asfixiarlo con un neumático que le colocaron en el cuello y luego lo lanzaron a la laguna.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver la tarde del domingo y lo trasladaron en calidad de desconocido a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa debido a que no le encontraron documentos personales.

La mañana de ayer los familiares llegaron a reconocer y reclamar el cuerpo de Hernández Laínez y lo trasladaron a su lugar de origen.

