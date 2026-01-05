  1. Inicio
César Peña fue asesinado junto a su pareja en la Rivera Hernández de SPS: ¿qué se sabe del crimen?

Una pareja fue asesinada en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula. Una de las víctimas era guardia de seguridad. Aquí los detalles del caso

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 18:56
1 de 10

De múltiples impactos de bala asesinaron a una pareja en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula. ¿Qué se sabe del caso?

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Una de las víctimas fue identificada como César Omar Peña Bonilla, de 26 años de edad, y su pareja, identificada únicamente como Cinthia.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Ambas víctimas presentaban múltiples impactos de arma de fuego y quedaron tendidas en una calle de tierra.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

El cuerpo de las víctimas quedó a escasos metros de su vivienda, en una calle de tierra con charcos de agua.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Peña Bonilla se desempeñaba como guardia de seguridad y alquilaba una vivienda a escasas dos cuadras del lugar donde ocurrió el ataque.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Pese a los intentos por auxiliarlo, falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el doble crimen, pero realizan las investigaciones para esclarecer los hechos.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

De la víctima solo se conoce que era guardia de seguridad; sin embargo, se desconoce si tenía enemistades con alguien o a qué se dedicaba su pareja.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron a la pareja y, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Familiares del joven llegaron a la escena del crimen, lamentando lo ocurrido y asegurando que era un joven sano. Los familiares de César hicieron un llamado a los parientes de su pareja para que realicen el reclamo del cuerpo en la morgue.

 Foto: Redes sociales
