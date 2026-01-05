César Peña fue asesinado junto a su pareja en la Rivera Hernández de SPS: ¿qué se sabe del crimen?

De múltiples impactos de bala asesinaron a una pareja en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula. ¿Qué se sabe del caso?
Una de las víctimas fue identificada como César Omar Peña Bonilla, de 26 años de edad, y su pareja, identificada únicamente como Cinthia.
Ambas víctimas presentaban múltiples impactos de arma de fuego y quedaron tendidas en una calle de tierra.
El cuerpo de las víctimas quedó a escasos metros de su vivienda, en una calle de tierra con charcos de agua.
Peña Bonilla se desempeñaba como guardia de seguridad y alquilaba una vivienda a escasas dos cuadras del lugar donde ocurrió el ataque.
Pese a los intentos por auxiliarlo, falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el doble crimen, pero realizan las investigaciones para esclarecer los hechos.
De la víctima solo se conoce que era guardia de seguridad; sin embargo, se desconoce si tenía enemistades con alguien o a qué se dedicaba su pareja.
De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron a la pareja y, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.
Familiares del joven llegaron a la escena del crimen, lamentando lo ocurrido y asegurando que era un joven sano. Los familiares de César hicieron un llamado a los parientes de su pareja para que realicen el reclamo del cuerpo en la morgue.