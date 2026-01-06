Iba en su carro y lo atacaron: Ernesto Munguía fue asesinado en Cuyamel, Omoa

En horas de la noche del lunes -5 de enero- un joven fue asesinado a disparos cuando se trasladaba en su carro en la aldea de Cuyamel, Omoa, en el departamento de Cortés. Aquí los detalles de lo ocurrido:
El hecho se registró cuando el joven se conducía en su vehículo en la zona antes mencionada, cuando personas lo acorralaron.
Los sicarios le dispararon en reiteradas ocasiones en el lado del conductor, hiriéndolo en varias partes de su cuerpo.
En un intento de buscar ayuda, el joven intentó salir de su vehículo, pero debido a las heridas de bala que le provocaron murió en el mismo lugar.
El cuerpo del joven quedó tendido en el suelo, donde personas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades policiales.
Foto en vida de Ernesto Geovany Munguía, alias “el Guineo”, originario del barrio Morazán, del mismo departamento.
La escena del crimen fue acordonada por las autoridades, donde se iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.
Familiares del joven han lamentado su muerte y piden que se haga justicia por el crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las posibles causas del crimen de Ernesto Munguía.
Amistades y conocidos recuerdan a Munguía como un joven alegre, amante de la ganadería y de la vida de campo, lo cual también compartía en sus redes sociales.