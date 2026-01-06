  1. Inicio
Iba en su carro y lo atacaron: Ernesto Munguía fue asesinado en Cuyamel, Omoa

Como un joven amante del ganado y la vida de campo será recordado el joven Ernesto Munguía, quien fue asesinado la noche del lunes a manos de sujetos desconocidos

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 07:16
1 de 10

En horas de la noche del lunes -5 de enero- un joven fue asesinado a disparos cuando se trasladaba en su carro en la aldea de Cuyamel, Omoa, en el departamento de Cortés. Aquí los detalles de lo ocurrido:

 Foto: Redes sociales
2 de 10

El hecho se registró cuando el joven se conducía en su vehículo en la zona antes mencionada, cuando personas lo acorralaron.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Los sicarios le dispararon en reiteradas ocasiones en el lado del conductor, hiriéndolo en varias partes de su cuerpo.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

En un intento de buscar ayuda, el joven intentó salir de su vehículo, pero debido a las heridas de bala que le provocaron murió en el mismo lugar.

Foto: Redes sociales
5 de 10

El cuerpo del joven quedó tendido en el suelo, donde personas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades policiales.

 Foto: Imagen de referencia
6 de 10

Foto en vida de Ernesto Geovany Munguía, alias “el Guineo”, originario del barrio Morazán, del mismo departamento.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

La escena del crimen fue acordonada por las autoridades, donde se iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

 Foto: Imagen de referencia
8 de 10

Familiares del joven han lamentado su muerte y piden que se haga justicia por el crimen.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las posibles causas del crimen de Ernesto Munguía.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Amistades y conocidos recuerdan a Munguía como un joven alegre, amante de la ganadería y de la vida de campo, lo cual también compartía en sus redes sociales.

 Foto: Redes sociales
