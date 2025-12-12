Incendio de gran magnitud consume empresa de madera y material inflamable en Choloma

Choloma, Honduras.- Un fuerte incendio consume una empresa de madera y material inflamable, en Choloma, Cortés. El negocio es conocido como "La Palillera".
Las llamas se extendieron rápidamente y una densa nube de humo cubrió el área, afectando la visibilidad de quienes se encontraban cerca.
La empresa afectada se dedicaba a la fabricación de productos de madera, por lo que almacenaba grandes cantidades de este material, facilitando la propagación del fuego.
Reportes preliminares indican que los empleados lograron evacuar las instalaciones a tiempo, por lo que no se reportan personas fallecidas.
Los daños son cuantiosos. En el lugar también había carrocerías de camiones que fueron consumidas por las llamas. La empresa es conocida por la población como “La Palillera”.
El Cuerpo de Bomberos llegó a la zona para intentar controlar el incendio, que se habría originado entre las 10:00 y 11:00 de la mañana. Hasta el mediodía aún no lograban sofocarlo por completo.
El siniestro provocó un fuerte congestionamiento vehicular, ya que el negocio está ubicado a la orilla del bulevar del Norte. Las llamas consumieron gran parte de las instalaciones pese a los esfuerzos de los bomberos por contenerlas.
Las instalaciones del negocio son extensas y aún se desconoce cuántos empleados podrían verse afectados por el incidente. También se desconocen las causas del incendio.