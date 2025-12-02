Incendio consume varios negocios cerca del mercado Zonal Belén en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio estructural en la zona del Zonal Belén de Comayagüela, registrado la tarde de este martes 2 de diciembre, ya deja varios negocios consumidos por las llamas. Según información preliminar, las columnas de humo alertaron a los vecinos del sector, quienes notificaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos de Honduras por temor a que el fuego se propagara hacia viviendas y otros comercios. “Fuimos alertados de un incendio estructural en frente del Zonal Belén donde fue necesario desplazar cinco unidades contraincendios y una ambulancia”, informó Carlos Bonilla, vocero del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

Bonilla amplió que cuando los bomberos llegaron al lugar, las personas ya habían evacuado; sin embargo, mencionaron que están en busca de una persona que no aparece, por lo que están haciendo la búsqueda internamente en los locales que fueron consumidos. "Estamos en la etapa de búsqueda de no haber alguna persona internamente y en la etapa de liquidación total", declaró el portavoz mientras las cuadrillas continuaban trabajando. Por otro lado, informó que se han salvaguardado viviendas cercanas donde sucedió el incendio, evitando así que las llamas alcanzaran estructuras que se encontraban cercanas al siniestro Las autoridades señalaron que hasta los momentos no se reportan pérdidas humanas, solo daños materiales en los negocios afectados.