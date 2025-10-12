  1. Inicio
Abuela de 80 años y su pequeña nieta de 7 mueren carbonizadas en Cucuyagua, Copán

Una abuela de 80 años y su nieta murieron carbonizadas la noche del sábado 11 de octubre en la aldea Gualtaya, Cucuyagua, Copán, luego de que un voraz incendio redujera a cenizas su vivienda

  • 12 de octubre de 2025 a las 07:31
Abuela de 80 años y su pequeña nieta de 7 mueren carbonizadas en Cucuyagua, Copán
1 de 10

Un voraz incendio consumió una humilde vivienda y cobró la vida de una abuela y su nieta de apenas siete años en Cucuyagua, Copán.

 Foto: Redes sociales
Abuela de 80 años y su pequeña nieta de 7 mueren carbonizadas en Cucuyagua, Copán
2 de 10

Según informes preliminares del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Copán, el reporte del incendio fue recibido a las 9:40 de la noche, movilizando de inmediato una unidad hacia la zona.

 Foto: Redes sociales
Abuela de 80 años y su pequeña nieta de 7 mueren carbonizadas en Cucuyagua, Copán
3 de 10

Debido a la distancia y las difíciles condiciones del camino, el equipo de socorro llegó al lugar a las 10:23 p. m., encontrando la casa envuelta en llamas.

 Foto: Redes sociales
La vivienda, construida con paredes de adobe y techo de zinc, estaba prácticamente reducida a cenizas.
4 de 10

La vivienda, construida con paredes de adobe y techo de zinc, estaba prácticamente reducida a cenizas.

 Foto: Redes sociales
Abuela de 80 años y su pequeña nieta de 7 mueren carbonizadas en Cucuyagua, Copán
5 de 10

Los bomberos informaron que al ingresar al inmueble, hallaron el cuerpo de una adulta mayor y una niña en el porche de la casa, sin vida.

 Foto: Redes sociales
Abuela de 80 años y su pequeña nieta de 7 mueren carbonizadas en Cucuyagua, Copán
6 de 10

Las víctimas fueron identificadas como Francisca López, de aproximadamente 80 años, y su nieta Jimena López, de apenas siete años de edad.

 Foto: Redes sociales
Abuela de 80 años y su pequeña nieta de 7 mueren carbonizadas en Cucuyagua, Copán
7 de 10

Las dos víctimas quedaron atrapadas dentro de la vivienda cuando el fuego se propagó rápidamente, sin darles oportunidad de escapar.

 Foto: Redes sociales
Abuela de 80 años y su pequeña nieta de 7 mueren carbonizadas en Cucuyagua, Copán
8 de 10

Los bomberos realizaron labores de extinción y enfriamiento utilizando alrededor de 400 galones de agua, tras desplegar 200 pies de manguera de una y media pulgada.

 Foto: Redes sociales
El siniestro dejó un 90% de daño estructural y una pérdida total de los enseres personales de la familia.
9 de 10

El siniestro dejó un 90% de daño estructural y una pérdida total de los enseres personales de la familia.

 Foto: Redes sociales
Abuela de 80 años y su pequeña nieta de 7 mueren carbonizadas en Cucuyagua, Copán
10 de 10

Durante la inspección, los rescatistas lograron desconectar y extraer de la vivienda un cilindro de gas LP de 25 libras que estaba conectado a una estufa. Entre los escombros, los bomberos también encontraron una gran cantidad de productos de pirotecnia.

 Foto: Redes sociales
