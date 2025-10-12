Abuela de 80 años y su pequeña nieta de 7 mueren carbonizadas en Cucuyagua, Copán

Un voraz incendio consumió una humilde vivienda y cobró la vida de una abuela y su nieta de apenas siete años en Cucuyagua, Copán.
Según informes preliminares del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Copán, el reporte del incendio fue recibido a las 9:40 de la noche, movilizando de inmediato una unidad hacia la zona.
Debido a la distancia y las difíciles condiciones del camino, el equipo de socorro llegó al lugar a las 10:23 p. m., encontrando la casa envuelta en llamas.
La vivienda, construida con paredes de adobe y techo de zinc, estaba prácticamente reducida a cenizas.
Los bomberos informaron que al ingresar al inmueble, hallaron el cuerpo de una adulta mayor y una niña en el porche de la casa, sin vida.
Las víctimas fueron identificadas como Francisca López, de aproximadamente 80 años, y su nieta Jimena López, de apenas siete años de edad.
Las dos víctimas quedaron atrapadas dentro de la vivienda cuando el fuego se propagó rápidamente, sin darles oportunidad de escapar.
Los bomberos realizaron labores de extinción y enfriamiento utilizando alrededor de 400 galones de agua, tras desplegar 200 pies de manguera de una y media pulgada.
El siniestro dejó un 90% de daño estructural y una pérdida total de los enseres personales de la familia.
Durante la inspección, los rescatistas lograron desconectar y extraer de la vivienda un cilindro de gas LP de 25 libras que estaba conectado a una estufa. Entre los escombros, los bomberos también encontraron una gran cantidad de productos de pirotecnia.