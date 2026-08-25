Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 26 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En varias zonas se registrarán cortes de energía eléctrica este miércoles 26 de agosto en Honduras.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) detalló los barrios y colonias que se verán afectados por la interrupción del servicio.
Algunos sectores de Omoa, Quimistán, Vallecillo y el Distrito Central fueron incluidos en la lista.
Las autoridades aseguran que los cortes de energía se deben a trabajos de mantenimiento en las zonas. Sin embargo, las interrupciones están programadas por un lapso de hasta ocho horas. A continuación, las zonas afectadas.
Omoa, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.
Omoa: Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortecito.
Quimistán, Santa Bárbara, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.
Quimistán: El Listón, Paso Viejo y Las Flores.
Distrito Central, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Parte de Altos de Toncontín, Santos Industria, Residencial Concepción, Residencial Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germania, planta potabilizadora del SANAA, colonia Villeda Morales, Residencial Las Margaritas, Residencial María Mercedes, aldea La Concepción y represa Concepción, Lodo Prieto, parte de la Rafael Leonardo Callejas, Carrizal #1, colonia Santa Isabel, colonia Villa Franca, colonia Buenas Nuevas, colonia Brasilia, El Durazno, Villa Elena, San José de Soroguara, Aquasplash, El Lolo, plantel Aguazul y zonas aledañas.
Vallecillo, Francisco Morazán, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Llanos de Ilamapa, Ciudad Satélite, aldea La Laguna, Mata de Plátano, Pueblo Nuevo, El Aguacatal, El Tule, Agalteca, Chirinos, Zinguizapa, Trinidad Quebradas, Vallecillo, La Puerta, San José de La Mora, San Cristóbal, Tuliapaita, La Danta, El Panal, Netapa, El Guantillo y zonas aledañas.