Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 26 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En varias zonas se registrarán cortes de energía eléctrica este miércoles 26 de agosto en Honduras.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) detalló los barrios y colonias que se verán afectados por la interrupción del servicio.

Algunos sectores de Omoa, Quimistán, Vallecillo y el Distrito Central fueron incluidos en la lista.

Las autoridades aseguran que los cortes de energía se deben a trabajos de mantenimiento en las zonas. Sin embargo, las interrupciones están programadas por un lapso de hasta ocho horas. A continuación, las zonas afectadas.