  1. Inicio
  2. · Honduras

Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 26 de agosto en Honduras

El Distrito Central y otras zonas se verán afectadas por los cortes de energía eléctrica este miércoles 26 de agosto

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 15:05
Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 26 de agosto en Honduras

El Distrito Central y otros municipios fueron incluidos en la lista de los cortes de energía eléctrica para este miércoles 26 de agosto.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En varias zonas se registrarán cortes de energía eléctrica este miércoles 26 de agosto en Honduras.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) detalló los barrios y colonias que se verán afectados por la interrupción del servicio.

Algunos sectores de Omoa, Quimistán, Vallecillo y el Distrito Central fueron incluidos en la lista.

Las autoridades aseguran que los cortes de energía se deben a trabajos de mantenimiento en las zonas. Sin embargo, las interrupciones están programadas por un lapso de hasta ocho horas. A continuación, las zonas afectadas.

Liberales presentará hoy su contrapropuesta de reforma eléctrica ante el pleno del Congreso

Omoa, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Omoa: Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortecito.

Quimistán, Santa Bárbara, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Quimistán: El Listón, Paso Viejo y Las Flores.

Distrito Central, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Parte de Altos de Toncontín, Santos Industria, Residencial Concepción, Residencial Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germania, planta potabilizadora del SANAA, colonia Villeda Morales, Residencial Las Margaritas, Residencial María Mercedes, aldea La Concepción y represa Concepción, Lodo Prieto, parte de la Rafael Leonardo Callejas, Carrizal #1, colonia Santa Isabel, colonia Villa Franca, colonia Buenas Nuevas, colonia Brasilia, El Durazno, Villa Elena, San José de Soroguara, Aquasplash, El Lolo, plantel Aguazul y zonas aledañas.

Reuniones decisivas definirán si se destraba la reforma eléctrica en el Congreso Nacional

Vallecillo, Francisco Morazán, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Llanos de Ilamapa, Ciudad Satélite, aldea La Laguna, Mata de Plátano, Pueblo Nuevo, El Aguacatal, El Tule, Agalteca, Chirinos, Zinguizapa, Trinidad Quebradas, Vallecillo, La Puerta, San José de La Mora, San Cristóbal, Tuliapaita, La Danta, El Panal, Netapa, El Guantillo y zonas aledañas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias