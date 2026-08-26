Comisión de Disciplina no perdona a Aparicio y Samuel García; leve castigo a Espinel

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Daniel Aparicio , futbolista del Real España, quien recibió tres partidos de suspensión y una multa de 10 mil lempiras por su comportamiento durante el derbi sampedrano ante Marathón.

San Pedro Sula, Honduras. - La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional dio a conocer las sanciones correspondientes a la cuarta jornada del torneo Apertura 2026-2027, con varios castigos que dejaron como principales protagonistas a Daniel Aparicio, Eduardo Espinel y Samuel García .

De acuerdo con la resolución, Aparicio fue sancionado por emplear lenguaje ofensivo contra el árbitro central, a quien le llamó “estúpido”. Además, el informe del comisario señala que, después de ser expulsado y mientras se dirigía hacia el camerino, el jugador se peleó con aficionados de su propio equipo.

El incidente también dejó una recomendación para el Marathón. La Comisión pidió al club reforzar el cerco perimetral interno del sector sur del estadio Yankel Rosenthal, debido a que presentaba daños en varias partes de su estructura. También recomendó sellar los portones de acceso al terreno de juego ubicados en los laterales y esquinas del sector preferencial, con el objetivo de evitar que los aficionados puedan introducir las manos o lanzar objetos hacia el campo.

Otro de los sancionados fue Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, quien recibió un partido de suspensión por desaprobar con palabras o acciones las decisiones de los oficiales durante el encuentro ante Olancho FC. Además, el entrenador fue advertido de que, si reincide en este tipo de conductas, podría recibir sanciones y multas más severas.

Precisamente en ese partido también hubo castigo para Samuel García, presidente de los Potros. El dirigente fue sancionado con cuatro fechas de prohibición de acceso a los estadios, desde la jornada 5 hasta la 8, luego de invadir el terreno de juego e intentar atentar contra la seguridad del cuerpo técnico, jugadores y oficiales del partido.

Además, el CD Olancho recibió una multa de 20 mil lempiras por la invasión del terreno de juego registrada durante el encuentro frente al Olimpia.

La resolución también contempló otros castigos. Darwin Soriano, del CD Choloma, fue suspendido por tres partidos y multado por 10 mil lempiras tras emplear lenguaje ofensivo contra el cuarto árbitro, mientras que Héctor Vargas recibió un partido de suspensión por su expulsión tras acumular dos amonestaciones en el mismo encuentro.

En el duelo entre Estrella Roja y Juticalpa, el jugador Kelvin Matute fue sancionado con un partido de suspensión luego de ver la cartulina roja por evitar una oportunidad manifiesta de gol.