Tegucigalpa con racionamientos, mientras San Pedro Sula recibe agua casi a diario​​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras Tegucigalpa enfrenta una de las etapas más delicadas de su crisis hídrica, los habitantes de San Pedro Sula mantienen un acceso al agua casi diario. La diferencia expone dos realidades marcadas por las fuentes de abastecimiento y la protección de las zonas productoras del vital líquido.
El contraste fue señalado por el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien aseguró que en la ciudad industrial el suministro no depende de embalses como ocurre en la capital, sino principalmente de los acuíferos y de las fuentes ubicadas en la cordillera de El Merendón.
“En San Pedro Sula no tenemos esos problemas. Nuestra agua no viene de los embalses, sino de los acuíferos y El Merendón, el cual cuidamos con uñas y dientes”, afirmó Contreras al comparar ambas ciudades.
El alcalde sampedrano detalló que el agua llega diariamente a los hogares y aclaró que existen problemas puntuales, pero no representan una situación para toda la ciudad. “En El Ocotillo sí hay problemas algunas veces, pero no generalizado”, explicó.
Contreras también atribuyó parte de la diferencia a las condiciones ambientales y a la protección de las fuentes. “En Tegucigalpa lo que más ha afectado es la deforestación, pero volver a reforestar todavía están a tiempo".
La situación de la capital contrasta con esos niveles de abastecimiento. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) ha advertido durante los últimos meses sobre el descenso de las reservas de agua de Los Laureles y La Concepción, los principales embalses que abastecen al Distrito Central.
Los registros de este miércoles 19 de agosto mostraban a Los Laureles en 36.55% y a La Concepción en 29.29% de su capacidad lo que preocupa a los capitalinos.
El problema también ha obligado a endurecer el racionamiento a miles de capitalinos quienes tienen que recibir agua con varios días de intervalo la distribución llegó a programarse en la actualidad cada nueves días para algunos sectores.
Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos y Sísmicos (Cenaos), la región central de Honduras aparece como una de las que ha registrado menos lluvias de enero a julio de 2026, en contraste con el norte del país. En este año solo se han reportado 55.1 milímetros en las estaciones del centro, mientras que en el norte registraron 160.8 milímetros.
Juntas de agua
Para Manuel Amador, presidente de la Asociación de Juntas de Agua de Honduras, el panorama para Tegucigalpa es preocupante: “El panorama que tenemos es completamente gris. La única manera de resolver esto es que Dios sea misericordioso con nosotros y nos mande agua. Eso es lo único”, lamentó.
Amador consideró que la diferencia entre ambas ciudades también está relacionada con la defensa de las zonas de recarga hídrica. A su juicio, en San Pedro Sula existe una mayor presión para conservar la cordillera de El Merendón, mientras que en la capital las áreas productoras enfrentan deterioro.
“Si usted va a Guacerique, a la cordillera de Yerbabuena, también la están destruyendo. Y está el área de El Picacho”, señaló Amador al enumerar algunas de las zonas naturales vinculadas con el abastecimiento y el entorno hídrico de Tegucigalpa.
La situación obliga a las autoridades capitalinas a recurrir a medidas de emergencia, por lo que activaron un plan con 52 tanques cisterna para distribuir agua gratis en algunas zonas de la capital. Además, de recuperar 41 pozos para poder abastecer de agua.