Tegucigalpa con racionamientos, mientras San Pedro Sula recibe agua casi a diario​​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras Tegucigalpa enfrenta una de las etapas más delicadas de su crisis hídrica, los habitantes de San Pedro Sula mantienen un acceso al agua casi diario. La diferencia expone dos realidades marcadas por las fuentes de abastecimiento y la protección de las zonas productoras del vital líquido.

El contraste fue señalado por el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien aseguró que en la ciudad industrial el suministro no depende de embalses como ocurre en la capital, sino principalmente de los acuíferos y de las fuentes ubicadas en la cordillera de El Merendón.

“En San Pedro Sula no tenemos esos problemas. Nuestra agua no viene de los embalses, sino de los acuíferos y El Merendón, el cual cuidamos con uñas y dientes”, afirmó Contreras al comparar ambas ciudades.

El alcalde sampedrano detalló que el agua llega diariamente a los hogares y aclaró que existen problemas puntuales, pero no representan una situación para toda la ciudad. “En El Ocotillo sí hay problemas algunas veces, pero no generalizado”, explicó.

Contreras también atribuyó parte de la diferencia a las condiciones ambientales y a la protección de las fuentes. “En Tegucigalpa lo que más ha afectado es la deforestación, pero volver a reforestar todavía están a tiempo".

La situación de la capital contrasta con esos niveles de abastecimiento. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) ha advertido durante los últimos meses sobre el descenso de las reservas de agua de Los Laureles y La Concepción, los principales embalses que abastecen al Distrito Central.

Los registros de este miércoles 19 de agosto mostraban a Los Laureles en 36.55% y a La Concepción en 29.29% de su capacidad lo que preocupa a los capitalinos.

El problema también ha obligado a endurecer el racionamiento a miles de capitalinos quienes tienen que recibir agua con varios días de intervalo la distribución llegó a programarse en la actualidad cada nueves días para algunos sectores.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos y Sísmicos (Cenaos), la región central de Honduras aparece como una de las que ha registrado menos lluvias de enero a julio de 2026, en contraste con el norte del país. En este año solo se han reportado 55.1 milímetros en las estaciones del centro, mientras que en el norte registraron 160.8 milímetros.