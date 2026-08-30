Bajo caudal del río Choluteca evidencia la sequía que afecta a Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El río Choluteca, que durante los inviernos suele convertirse en una amenaza para los capitalinos, actualmente luce con un nivel de agua considerablemente bajo debido a las condiciones secas que afectan a Tegucigalpa.

El cauce contrasta con el de años anteriores, cuando las lluvias provocaban crecidas repentinas y mantenían en alerta a las familias que viven en las riberas del afluente.

En distintos puntos de la capital, el río muestra amplias zonas de piedras, tierra y sedimentos que normalmente permanecen cubiertos cuando aumentan los caudales durante la temporada lluviosa.

El panorama hace que el Choluteca parezca estar atravesando una época de verano, a pesar de que el calendario corresponde a la temporada en la que normalmente se esperan lluvias sobre el territorio hondureño.

La escasez de precipitaciones también ha modificado el paisaje de las zonas cercanas al cauce, donde la vegetación y los terrenos expuestos evidencian las condiciones secas.