Río Choluteca: como están sus niveles, zonas en riesgo y su monitoreo

El nivel del río Choluteca continúa en ascenso tras las lluvias registradas en la capital hondureña. Las autoridades mantienen vigilancia constante ante el riesgo de desbordamientos y amenazas de inundaciones. Aquí su caudal en imágenes

  • 14 de octubre de 2025 a las 19:35
1 de 10

El río Choluteca registra un notable incremento en su caudal debido a las lluvias de las últimas horas

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
2 de 10

Vista aérea del río Choluteca mostrando el aumento de su nivel en la zona del puente Mallol.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
3 de 10

El agua del Choluteca avanza con fuerza por debajo del puente Soberanía Nacional, en el centro de Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
4 de 10

Las lluvias continuas han provocado que el río alcance niveles cercanos a su punto de desbordamiento, La imagen muestra lo cerca que el agua está del puente La Isla.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
5 de 10

Personal del Comité de Emergencia Municipal (Codem) supervisa los márgenes del río para prevenir riesgos, especialmente en los sectores aledaños a los barrios El Chile, La Bolsa y La Hoya, donde el caudal supera su promedio habitual.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
6 de 10

Los pronósticos indican más lluvias intensas sobre la capital debido al paso de otra vaguada, por lo que el monitoreo del nivel del río se vuelve importante, mañana, tarde y noche.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
7 de 10

El cauce del río bajo el puente Mallol muestra el impacto de las lluvias intensas. Este martes el cause bajó a la línea verde de prevención, luego de varias noches que alcanzó la franja amarilla de alerta.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
8 de 10

Comerciantes del mercado La Isla observan con preocupación el incremento del caudal del río.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
9 de 10

La corriente del Choluteca arrastra desechos y troncos, lo que podría obstruir el flujo en sectores críticos.Comerciantes del mercado La Isla observan con preocupación el incremento del caudal del río.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
10 de 10

Las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela desnudan su vulnerabilidad con cada tormenta. Cenaos pronostica para el miércoles 15 de octubre una tormenta breve temprano, acompañada de nubosidad leve.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
