Río Choluteca: como están sus niveles, zonas en riesgo y su monitoreo

El río Choluteca registra un notable incremento en su caudal debido a las lluvias de las últimas horas
Vista aérea del río Choluteca mostrando el aumento de su nivel en la zona del puente Mallol.
El agua del Choluteca avanza con fuerza por debajo del puente Soberanía Nacional, en el centro de Tegucigalpa.
Las lluvias continuas han provocado que el río alcance niveles cercanos a su punto de desbordamiento, La imagen muestra lo cerca que el agua está del puente La Isla.
Personal del Comité de Emergencia Municipal (Codem) supervisa los márgenes del río para prevenir riesgos, especialmente en los sectores aledaños a los barrios El Chile, La Bolsa y La Hoya, donde el caudal supera su promedio habitual.
Los pronósticos indican más lluvias intensas sobre la capital debido al paso de otra vaguada, por lo que el monitoreo del nivel del río se vuelve importante, mañana, tarde y noche.
El cauce del río bajo el puente Mallol muestra el impacto de las lluvias intensas. Este martes el cause bajó a la línea verde de prevención, luego de varias noches que alcanzó la franja amarilla de alerta.
Comerciantes del mercado La Isla observan con preocupación el incremento del caudal del río.
La corriente del Choluteca arrastra desechos y troncos, lo que podría obstruir el flujo en sectores críticos.Comerciantes del mercado La Isla observan con preocupación el incremento del caudal del río.
Las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela desnudan su vulnerabilidad con cada tormenta. Cenaos pronostica para el miércoles 15 de octubre una tormenta breve temprano, acompañada de nubosidad leve.