  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Alcaldía intensifica dragados en ríos para reducir riesgos de inundaciones en la capital

Con maquinaria pesada, la comuna realiza limpieza de ríos y quebradas para recuperar cauces y disminuir la vulnerabilidad ante lluvias

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 15:46
Alcaldía intensifica dragados en ríos para reducir riesgos de inundaciones en la capital

El rio Choluteca es el afluente que divide las dos ciudades, el cual todos los años la Alcaldía tiene que dragar su cauce para que sus aguas tengan mejor paso y no haya inundaciones.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los ríos de Tegucigalpa y Comayagüela están siendo dragados como parte de las acciones preventivas para disminuir el impacto de las lluvias y evitar inundaciones en sectores vulnerables.

Los trabajos municipales incluyen el retiro de sedimentos, basura, escombros y otros materiales que se acumulan en los afluentes y que pueden reducir la capacidad de conducción del agua durante los temporales.

Uno de los puntos intervenidos recientemente es el río Chiquito, donde equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecutaron labores de limpieza del cauce con maquinaria pesada para recuperar el espacio hidráulico y facilitar el paso del agua.

La comuna capitalina también desarrolló operativos de limpieza en el río Choluteca y otros sectores donde históricamente se registran problemas durante la temporada lluviosa, debido a la acumulación de residuos y obstrucciones en los cauces.

Además del dragado de ríos y quebradas, las cuadrillas municipales realizan limpieza de cunetas, tragantes y espacios públicos para evitar que los desechos sean arrastrados por las corrientes y generen bloqueos en los sistemas de evacuación de agua.

Durante operativos de limpieza en la colonia Villa Nueva, cuadrillas de la comuna capitalina retiraron 57 toneladas de desechos sólidos con el objetivo de recuperar este importante acceso al oriente de la ciudad y reducir los riesgos que genera la acumulación de basura.

Dragarán unos 60 kilómetros de ríos y quebradas

En operativos realizados en el río Chiquito, la AMDC decomisó maquinaria utilizada para depositar material dentro del cauce, una acción que interrumpía las labores de recuperación que se ejecutaban en el afluente.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que la intervención ocurrió mientras personal municipal trabajaba en la limpieza del río como parte de las medidas para reducir riesgos de inundaciones en la capital.

El edil explicó que la maquinaria fue enviada a colocar material en una zona que previamente había sido despejada, lo que representaba una nueva obstrucción para el cauce y afectaba los esfuerzos de prevención realizados por la comuna.

20 millones de lempiras en dragado de rÃ­os

La Policía Municipal procedió al decomiso del equipo y posteriormente se aplicaron las sanciones correspondientes contra los responsables de intervenir el afluente y exhortó a la población evitar tirar basura a los cauces.

La AMDC reiteró que continuará con los operativos de vigilancia y limpieza en los principales ríos y quebradas del Distrito Central, con el objetivo de proteger a las familias que viven en sectores de mayor riesgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias