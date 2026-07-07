Alcaldía intensifica dragados en ríos para reducir riesgos de inundaciones en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los ríos de Tegucigalpa y Comayagüela están siendo dragados como parte de las acciones preventivas para disminuir el impacto de las lluvias y evitar inundaciones en sectores vulnerables.

Los trabajos municipales incluyen el retiro de sedimentos, basura, escombros y otros materiales que se acumulan en los afluentes y que pueden reducir la capacidad de conducción del agua durante los temporales.

Uno de los puntos intervenidos recientemente es el río Chiquito, donde equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecutaron labores de limpieza del cauce con maquinaria pesada para recuperar el espacio hidráulico y facilitar el paso del agua.

La comuna capitalina también desarrolló operativos de limpieza en el río Choluteca y otros sectores donde históricamente se registran problemas durante la temporada lluviosa, debido a la acumulación de residuos y obstrucciones en los cauces.

Además del dragado de ríos y quebradas, las cuadrillas municipales realizan limpieza de cunetas, tragantes y espacios públicos para evitar que los desechos sean arrastrados por las corrientes y generen bloqueos en los sistemas de evacuación de agua.

Durante operativos de limpieza en la colonia Villa Nueva, cuadrillas de la comuna capitalina retiraron 57 toneladas de desechos sólidos con el objetivo de recuperar este importante acceso al oriente de la ciudad y reducir los riesgos que genera la acumulación de basura.