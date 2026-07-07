Alcaldía intensifica dragados en ríos para reducir riesgos de inundaciones en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los ríos de Tegucigalpa y Comayagüela están siendo dragados como parte de las acciones preventivas para disminuir el impacto de las lluvias y evitar inundaciones en sectores vulnerables.
Los trabajos municipales incluyen el retiro de sedimentos, basura, escombros y otros materiales que se acumulan en los afluentes y que pueden reducir la capacidad de conducción del agua durante los temporales.
Uno de los puntos intervenidos recientemente es el río Chiquito, donde equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecutaron labores de limpieza del cauce con maquinaria pesada para recuperar el espacio hidráulico y facilitar el paso del agua.
La comuna capitalina también desarrolló operativos de limpieza en el río Choluteca y otros sectores donde históricamente se registran problemas durante la temporada lluviosa, debido a la acumulación de residuos y obstrucciones en los cauces.
Además del dragado de ríos y quebradas, las cuadrillas municipales realizan limpieza de cunetas, tragantes y espacios públicos para evitar que los desechos sean arrastrados por las corrientes y generen bloqueos en los sistemas de evacuación de agua.
Durante operativos de limpieza en la colonia Villa Nueva, cuadrillas de la comuna capitalina retiraron 57 toneladas de desechos sólidos con el objetivo de recuperar este importante acceso al oriente de la ciudad y reducir los riesgos que genera la acumulación de basura.
En operativos realizados en el río Chiquito, la AMDC decomisó maquinaria utilizada para depositar material dentro del cauce, una acción que interrumpía las labores de recuperación que se ejecutaban en el afluente.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que la intervención ocurrió mientras personal municipal trabajaba en la limpieza del río como parte de las medidas para reducir riesgos de inundaciones en la capital.
El edil explicó que la maquinaria fue enviada a colocar material en una zona que previamente había sido despejada, lo que representaba una nueva obstrucción para el cauce y afectaba los esfuerzos de prevención realizados por la comuna.
La Policía Municipal procedió al decomiso del equipo y posteriormente se aplicaron las sanciones correspondientes contra los responsables de intervenir el afluente y exhortó a la población evitar tirar basura a los cauces.
La AMDC reiteró que continuará con los operativos de vigilancia y limpieza en los principales ríos y quebradas del Distrito Central, con el objetivo de proteger a las familias que viven en sectores de mayor riesgo.