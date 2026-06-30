Detienen a dos menores por robo seguido de homicidio; otro fue capturado por encubrimiento en Olanchito

Yoro, Honduras.- Acusados por haber asesinado a un hombre, a quien también le robaron su motocicleta, dos adolescentes de 16 años de edad fueron capturados en la ciudad de Olanchito, en el departamento de Yoro. La aprehensión tuvo lugar en la aldea Jaguas Arriba, donde también fue arrestado un hombre, por supuesto encubrimiento del ilícito del que se señala que cometieron los menores de edad. El mayor de edad es Carlos Joel González Sandoval, de 30 años, conocido con el apodo “El Gordo”, originario y residente en la colonia Jacobo V. Cárcamo, de Olanchito; podría enfrentar cargos por el delito de encubrimiento. Entre tanto, los adolescentes detenidos, ambos originarios de Olanchito, con domicilio en la colonia 15 de Septiembre y en la aldea San Luis, de ese término municipal, serán acusados por la infracción penal de homicidio, en perjuicio de José Eladio Rosales Aguiriano.

Hecho criminal

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal No. 17 (UMIC-17) lograron ejecutar la detención de los antes mencionados, después del crimen de José Rosales, ocurrido el lunes 29 de junio del presente año. Según las investigaciones de la DPI, los dos menores habían recibido instrucciones por parte de Carlos González “El Gordo” para que estos robaran motocicletas en la zona, sin importar lo que tuvieran que hacer para lograr ese fin. Las diligencias investigativas indican que los menores interceptaron a la víctima con la intención de despojarla de su motocicleta. Durante el hecho, el hoy occiso intentó impedir el asalto, utilizando un arma blanca tipo machete, para defenderse. En respuesta, presuntamente los menores realizaron varios disparos contra la humanidad de la víctima, ocasionándole la muerte en el lugar.

Una vez reportado el hecho, la DPI desarrolló diversas acciones de campo, permitiendo identificar a los presuntos responsables, y ejecutar su aprehensión en menos de 24 horas.

Decomiso de evidencias

Durante la intervención policial decomisaron un arma de fuego tipo pistola, la cual será sometida a los análisis balísticos, ya que se presume que habría sido utilizada para cometer el homicidio. Además, una motocicleta con reporte de robo, que habría sido utilizada por los sospechosos para movilizarse antes, durante y después del asesinato. Cuatro teléfonos celulares y una computadora portátil, que también serán análzada desde la parte forense-digital, como parte del proceso investigativo.