Matan a un hombre con machete en Olanchito, Yoro

La víctima, aún no identificada, fue atacada con arma blanca; la Policía Nacional investiga el hecho para esclarecer las circunstancias del crimen

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 11:37
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el ataque, así como el paradero del o los responsables del crimen.

 Foto: Cortesía

Olanchito, Honduras.- Un hombre fue ultimado de forma violenta este domingo -1 de marzo- en la comunidad de Nombre de Jesús, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, en la zona norte de Honduras. El suceso ocurrió con un arma blanca tipo machete, según reportes preliminares.

El hecho se registró en horas recientes, generando alarma entre los pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de lo ocurrido.

De acuerdo con la información inicial, la víctima es una persona del sexo masculino, cuya identidad aún no ha sido establecida de manera oficial por las autoridades.

Tras recibir la denuncia, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y comenzar con las diligencias investigativas correspondientes.

Miembros de Medicina Forense también fueron notificados para realizar el levantamiento cadavérico conforme al procedimiento legal.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el ataque, así como el paradero del o los responsables del crimen.

Las autoridades indicaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte violenta.

