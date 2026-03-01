Matan a un hombre con machete en Olanchito, Yoro

Olanchito, Honduras.- Un hombre fue ultimado de forma violenta este domingo -1 de marzo- en la comunidad de Nombre de Jesús, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, en la zona norte de Honduras. El suceso ocurrió con un arma blanca tipo machete, según reportes preliminares.

El hecho se registró en horas recientes, generando alarma entre los pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de lo ocurrido.

De acuerdo con la información inicial, la víctima es una persona del sexo masculino, cuya identidad aún no ha sido establecida de manera oficial por las autoridades.