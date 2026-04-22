Asesinan a balazos a hombre dentro de un campo de fútbol en Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.– Una persona del sexo masculino perdió la vida de forma violenta la tarde de este miércoles -22 de abril-, tras ser atacada a disparos en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
La víctima fue identificada de manera preliminar como Jorge Alberto Martínez, de aproximadamente 30 años de edad.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba dentro de un campo de fútbol ubicado en la colonia Rosa Luque, cuando ocurrió el ataque armado.
Según la información inicial, sujetos desconocidos llegaron hasta el lugar y le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata.
El cuerpo quedó tendido sobre el terreno de juego, lo que generó la alerta de vecinos de la zona, quienes notificaron de inmediato a las autoridades policiales.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar con la recolección de los primeros indicios del caso.
Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables y las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho violento. Sin embargo, las autoridades confirmaron que ya se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.