Asesinan a balazos a hombre dentro de un campo de fútbol en Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.– Una persona del sexo masculino perdió la vida de forma violenta la tarde de este miércoles -22 de abril-, tras ser atacada a disparos en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Jorge Alberto Martínez, de aproximadamente 30 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba dentro de un campo de fútbol ubicado en la colonia Rosa Luque, cuando ocurrió el ataque armado.