“Todavía no podemos decir una causa”: Salud investiga muerte de tres menores tras vacunación

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó este miércoles -22 de abril- que aún no se ha determinado la causa de la muerte de tres niñas —dos de seis meses y una de cuatro— fallecidas tras recibir una serie de vacunas. La directora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Odalis García, confirmó que los casos se registraron en Choluteca, Atlántida y el Distrito Central, y que se activaron los protocolos correspondientes desde el primer momento. “La Secretaría de Salud ha confirmado tres casos de eventos, supuestamente, atribuibles a la vacunación e inmunización en tres niñas: una de Choluteca, una de Atlántida y otra en el municipio del Distrito Central, que fallecieron posterior a la aplicación de la vacuna”, detalló.

García explicó que, debido a la gravedad de los casos, se inició una investigación exhaustiva bajo los mecanismos de vigilancia establecidos.

“El país cuenta con un estricto sistema de vigilancia de los eventos adversos que se presentan relacionados con cualquier tipo de vacunas; en este caso, por ser un evento grave, inmediatamente se inició una investigación en cada uno de estos casos”, señaló. Las indagaciones incluyen la revisión completa de expedientes clínicos y antecedentes médicos. “Las investigaciones ya están en curso: toda la evidencia clínica, expediente, antecedentes patológicos de la niña, la historia del embarazo de la mamá, el parto, además de la investigación epidemiológica”, agregó. “También se están investigando los lotes de vacuna que fueron involucrados en la vacunación de estas niñas. La vacuna que se utiliza en Honduras es segura y precalificada por la Organización Mundial de la Salud”, afirmó. No obstante, la funcionaria fue enfática en que aún no hay conclusiones. “Hay una investigación en curso, todavía no podemos decir una causa de la muerte de esas niñas”, indicó.