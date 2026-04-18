Bebé de seis meses muere tras ser vacunada en Choluteca; familia pide justicia

La pequeña víctima fue identificada como Monserrat Rodríguez , quien fue llevada por sus padres al centro asistencial para que recibiera la dosis correspondiente a los seis meses, cumpliendo con el esquema de vacunación.

Tegucigalpa, Honduras.- Familiares retiraron de la morgue capitalina el cuerpo de una bebé de seis meses que murió poco después de recibir una supuesta " vacuna vencida " en un centro de salud ubicado en el municipio de El Corpus, Choluteca.

Los progenitores de la pequeña afirman que se encontraba en perfecto estado de salud antes de la vacuna, sin embargo, poco después notaron que la niña comenzó a manifestar síntomas de alarma, por lo que la llevaron de emergencia al Hospital Regional del Sur, donde luego se confirmó su deceso.

"Esto nos tiene consternados, la pérdida de esta niña",​​ manifestó un allegado de la familia en las afueras del hospital.



De acuerdo con el reporte preliminar, autoridades del Ministerio Público arribaron al lugar para indagar el hecho, mientras que miembros de Medicina Forense trasladaron el cuerpecito de la bebé hasta la morgue capitalina para efectos de autopsia.

Consecuentemente, el cadáver que Monserrat fue entregado a sus familiares en horas de la noche del pasado viernes 17 de abril para su traslado hacia Choluteca, donde le darán el último adiós.



"A los que van a vacunar a los niños de 6 meses, primero investiguen el medicamento que les van a aplicar para que no vaya a haber dolor en otras familias", manifestaron acompañantes de la familia doliente.



El caso ha causado conmoción y alarma en el país, debido a los antecedentes. En La Ceiba, Perla Rubí de seis meses murió tras haber sido vacunada en el Centro Metropolitano el pasado sábado 11 de abril.



En ese sentido, los padres de familia piden que se investigue qué está pasando con las vacunas, por el temor a que las vacunas sí estén causando la muerte de infantes.