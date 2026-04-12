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Investigan muerte de bebé de seis meses tras ser vacunada en La Ceiba: cronología del caso

La madre de la bebé de seis meses asegura que falleció tras la aplicación de una vacuna de control en La Ceiba. El MP ya investiga lo sucedido. Cronología de los hechos

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 11:51
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Una bebé de seis meses de edad murió la madrugada del pasado sábado 11 de abril en La Ceiba, Atlántida, Honduras. Fotografías de la menor muestran que presentaba sarpullido o moretones en su cuerpo. ¿Qué se sabe del caso?

 Foto: Redes sociales
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Según denuncias de los familiares, la pequeña habría fallecido después de haber sido vacunada en la Región Metropolitana de Salud de La Ceiba. El Ministerio Público inició una investigación de oficio para esclarecer las causas del hecho.

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Testimonios indican que la menor fue llevada el viernes 10 de abril por la mañana al centro asistencial para recibir sus vacunas de control.

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Tras la aplicación, según su familia, su estado de salud comenzó a empeorar de forma acelerada en el transcurso de las horas posteriores, hasta que falleció.

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¿Qué relató la familia? “La llevé a vacunar, pero después se comenzó a sentir mal. Le pegó calentura y como a las 2:30 de la mañana murió. Exijo justicia porque la niña estaba bien antes, hasta jugando estaba”, expresó entre lágrimas su madre, Erika Cárcamo.

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El cuerpo de la menor fue levantado por equipos de la Fiscalía junto a personal de Medicina Forense en la colonia Carmen Elena, lugar donde vivía la familia.

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Tras el levantamiento, fue trasladado a la morgue, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento y verificar si la vacuna administrada tuvo relación con el hecho.

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La madre de la bebé, muy afectada por lo ocurrido, pidió justicia a las autoridades.

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Por el momento, las autoridades de la Región Metropolitana de Salud no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el lote de vacunas aplicado ese día.

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Las imágenes muestran a la bebé con sarpullido o moretones en su cuerpo.

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