Blanca Izaguirre fue reelecta presidenta del Subcomité de Acreditaciones de la GANHRI

Tegucigalpa, Honduras.-La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, fue reelecta para un segundo periodo como presidenta del Subcomité de Acreditación (SCA) de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en el cual representa a las Américas. La Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), a través de su Comité de Coordinación, felicitó a Blanca Izaguirre por su reelección. ”Esta decisión reconoce su liderazgo y contribución al fortalecimiento del sistema internacional de acreditación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH)”, estableció la organización en un comunicado.

La reelección de Izaguirre resalta el liderazgo de Honduras en la defensa de los derechos humanos y reafirma el papel del Conadeh como institución que se rige bajo los Principios de París, subrayó. El proceso de reelección se llevó a cabo en el marco del 47.° período de sesiones del Subcomité de Acreditación de la GANHRI, en Ginebra, Suiza. El Subcomité de Acreditación está conformado por cuatro Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con estatus “A”, designadas por las redes regionales de África, América, Asia-Pacífico y Europa, para mandatos renovables de tres años.

Actualmente, lo integran el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (América), la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (África), la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda (Asia-Pacífico) y la Defensoría del Pueblo de Croacia (Europa). Asimismo, cuenta con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que actúa como su Secretaría. El Subcomité de Acreditaciones cumple un rol fundamental en el análisis de las solicitudes de acreditación y reacreditación de las INDH a nivel global, verificando su conformidad con los Principios de París mediante un riguroso proceso de evaluación entre pares. Sus recomendaciones son elevadas al Buró de GANHRI, instancia encargada de adoptar las decisiones finales sobre el estatus de acreditación.